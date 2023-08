15 livros que todo estudante deve ler antes de entrar na faculdade

Muito além dos livros exigidos nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), algumas obras são fundamentais para adquirir conhecimentos que serão úteis durante a vida acadêmica. Por isso, professores do Colégio Positivo selecionaram livros indispensáveis para todas as áreas do conhecimento – são obras que todos deveriam ler antes de entrar na universidade.

1. “O Discurso do Método”, de René Descartes (1637)

De acordo com a professora de Filosofia e Sociologia Mariana Rogeski Boá Marzola, essa é “uma obra do período moderno, na qual o autor, Descartes, apresenta o que seria um método seguro para a construção do conhecimento para a metodologia científica por meio da razão”.

Para ela, esse é um livro imprescindível para compreender a forma como as pessoas pensam e constroem conhecimento. “Essa é a obra que fundamenta a didática construída até os dias de hoje. Compreendendo o caminho que o conhecimento deve seguir, o estudante estará apto a iniciar pesquisas científicas com maior facilidade”, afirma.

Outro benefício é a possibilidade de se questionar sobre conhecimentos do senso comum que foram passados de geração para geração. “Tomamos muitos conhecimentos como verdade em vez de questioná-los. Essa percepção pode formar uma visão crítica acerca dos conhecimentos que consumimos”, esclarece Mariana.

2. “Como as Democracias Morrem”, de Daniel Ziblatt e Steven Levitsky (2018)

O livro “Como as Democracias Morrem” tem como objetivo falar sobre o processo histórico e social de construção da democracia e, para o professor de Geografia Eduardo Berkenbrock Lopes, ele vem “rompendo e criticando a visão utilitarista de mundo que embasou o surgimento e o fortalecimento de governos autocráticos e que flertam com o autoritarismo”.

O profissional ainda explica que um bom exemplo disso é a ascensão ao poder de políticos que, mesmo eleitos democraticamente, defendem discursos e praticam ações antidemocráticas as quais ferem os direitos fundamentais dos seres humanos.

De acordo com Berkenbrock, a obra é importante porque, por meio dela, os estudantes podem compreender que a sociedade contemporânea é o resultado de relações de poder. Dessa forma, diz o professor, os alunos poderão “valorizar direitos historicamente adquiridos e compreender a importância de garantir direito de fala e representatividade às minorias, buscando justiça social”.

3. “O Teatro dos Vícios”, Emanuel de Araújo (1993)

“O Teatro dos Vícios” é a escolha do professor de História André Marcos. Ele conta que a obra “faz um estudo das práticas políticas e sociais no Período Colonial que perduram até a atualidade”. Assim, são páginas fundamentais para compreender algumas características que, tradicionalmente, formam o Brasil de hoje. Entre elas, estão o famoso “jeitinho brasileiro” e as práticas comuns à política do país.

“É claro que cada área de estudo tem seus próprios interesses, mas, de forma geral, é muito importante para os acadêmicos ter uma visão crítica dos processos políticos brasileiros”, defende.

4. “O Alienista”, de Machado de Assis (1882)

Um clássico que continua imprescindível. A professora de Redação Candice Almeida indica “O Alienista”, do autor brasileiro Machado de Assis, entre as obras que merecem a atenção de todos os estudantes que estão se preparando para iniciar a universidade.

“Além de ser um clássico de Machado – o que, por si só, já justifica a importância da leitura -, o livro traz uma reflexão bem atual sobre a loucura. Um médico que descobre que, no fundo, o louco é ele”, detalha. A especialista destaca que o título contribui para que os jovens desenvolvam a percepção do outro.

Essa também é a indicação da professora de Oficina de Literatura e Redação do Colégio Passo Certo, Meridiana Aparecida Penga Gehlen. “Ler Machado é conhecer um pouco da rica literatura brasileira. ‘O alienista’ aborda o comportamento, as atitudes, os interesses, as relações sociais e o egoísmo humano”, completa.