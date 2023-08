1º Fli Sampa reúne escritores e estudantes de escolas públicas

O 1º Festival Literário da Secretaria Municipal de Educação (Fli Sampa) vai contar com presença de escritores e artistas, além da participação de estudantes e professores com projetos literários. Para ampliar a participação da comunidade, o Fli Sampa vai ser realizado no Centro Cultural São Paulo (CCSP), com entrada gratuita, entre esta terça-feira (1º) e 5 de agosto.

O evento, que começa às 15h, reúne estudantes, educadores, escritores, artistas, ilustradores e a comunidade interessada em ações de incentivo à literatura e formação de novos leitores. No decorrer do mês outras ações ocorrerão em 13 Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os alunos que já participam de projetos literários também serão protagonistas no festival - vão apresentar peças teatrais, slams, saraus e farão ações de acolhimento poético com o público presente. Outra contribuição é que os jovens jornalistas da Imprensa Jovem (Educon) ocuparão o espaço da Rádio do CCSP e farão entrevistas com os convidados e participantes do evento.

O festival traz o tema Educação e Cultura e está dividido em vários espaços do centro cultural, com atividades pensadas para públicos de diferentes idades. Entre eles, área para contação de história, espaços de gibiteca, de leitura, de ilustrações com a presença de roteirista da equipe da Turma da Mônica, e o espaço periódico, onde haverá apresentações de teatro do grupo da Revista Ciências Hoje, além da distribuição dos jornais Joca e Qualé, destinados às crianças.

Outro destaque do 1º Fli Sampa é a mesa de autógrafos, que vai contar com escritores renomados como Renato Moriconi e Tino Freitas, além de educadores da rede municipal, que também são autores. Haverá ainda uma ação formativa voltada a 850 professores que atuam nas salas de leitura das unidades educacionais.

Como parte das ações do Agosto Indígena, no dia 4 de agosto, a programação vai destacar a temática dos povos originários, com o escritor indígena Cristino Wapichana. No dia 5, a cultura afro-brasileira e periférica será destaque com atrações musicais, como Fanta Konatê, e literárias, como Sérgio Vaz e Ondjaki.

O público conta com uma feira de livros formada por até 30 editoras, selecionadas a partir do chamamento público, que vão comercializar títulos com desconto para os profissionais que integram a Rede Municipal de Ensino (RME).

Fli Sampa

O evento se estende ao longo do mês em 13 Centros Educacionais Unificados. O objetivo é continuar as ações de incentivo e apreciação literária nos diversos territórios da cidade. Encontros com autores, contações de histórias infantis, saraus, batalhas de poesia, apresentações de estudantes e atrações musicais estão entre as atividades que ocorrerão nos CEUs.

Serviço

1ª Fli Sampa - Festival Literário

1 de agosto - abertura - 15h

2 a 5 de agosto

Horário: 10h às 20h, exceto no dia 5 (sábado), que funciona das 14h às 19h.

Local: Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000, Paraíso – SP Entrada gratuita