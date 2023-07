Mulher é abandonada na rua e estuprada após show em Belo Horizonte

Uma mulher de 22 anos foi abandonada na calçada de casa e estuprada após voltar de um show em Belo Horizonte, na madrugada desse domingo, 30.

A jovem estava com amigos em um evento de pagode realizado no estádio Mineirão e teria ingerido bebida alcoólica em excesso. Ao sair do show, uma amiga da jovem solicitou um carro por aplicativo e enviou o percurso da viagem, com localização em tempo real, para o irmão da vítima.

O irmão da jovem relatou aos policiais que estava dormindo e, por isso, não acompanhou a viagem.

De acordo com informações do g1 Minas Gerais, imagens de câmera de segurança capturaram o momento em que o carro chega até o destino final, no endereço da vítima, por volta das 3 horas. O motorista desce do veículo para acionar o interfone da residência, porém ninguém atende. O condutor continua tentando por alguns minutos, mas sem resposta.

Com a ajuda de um motociclista, o motorista retira a jovem desacordada do carro e a coloca sentada na calçada, encostada em um poste, antes de ir embora do local.

Poucos minutos depois, um outro homem aparece nas imagens. Ele se aproxima, carrega a jovem nas costas e sai andando.

A mulher acordou na manhã do domingo após moradores a encontrarem em um campo de futebol, no bairro Santo André, e acionarem o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). A jovem foi encontrada coberta por um pano, com as roupas abaixadas até o joelho. O celular da mulher também foi roubado durante o crime.



A vítima, que relatou não lembrar de nada, foi atendida no Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, onde confirmaram, a partir de exames, que a jovem foi vítima de abuso sexual.

O suspeito do crime foi localizado e preso ainda no domingo, no bairro Aparecida, e a audiência de custódia será realizada nesta terça-feira, 1. A placa do veículo por aplicativo foi identificada pelos policiais, e o motorista também deverá ser ouvido.