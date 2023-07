Morre DJ Baphafinha, precursor do funk no litoral paulista

Músico tinha 45 anos e morreu no último sábado, 29

Um dos precursores do funk no litoral de São Paulo, Leonardo Tadeu Pimenta, conhecido como DJ Baphafinha, morreu nesse sábado, 29, aos 45 anos de idade. Ele foi vítima de mal súbito. A informação é do g1 São Paulo.



Baphafinha começou a se interessar pela música por influência de seu irmão mais velho, o DJ Baphafa. O funk chegou ao litoral de São Paulo em 1989, com o lançamento do disco “Funk Brasil I”, do carioca DJ Malboro.



Baphafinha era muito querido entre os músicos de São Paulo. Nos anos 2000, ele fez parceria com diversos funkeiros, como Duda do Marapé, Danilo e Fabinho, Renatinho e Alemão, Careca, Primo, entre outros.



“Fubanga Macumbeira”, considerada a primeira música de funk do litoral de São Paulo foi produzida por Baphafinha.



Nos últimos anos, Baphafinha não estava mais tão presente nas produções musicais, mas trabalhava como DJ em casas noturnas do litoral paulista. Ele criou o “Baile do Som”, festa que trazia MCs e DJs cariocas que fizeram sucesso nos anos 2000.



Os locais e horários do velório e enterro ainda não foram divulgados pela família do artista.