Homem com nanismo é preso suspeito de chefiar quadrilha e policiais zombam: "Traz a escada"

Durante a prisão, um dos policiais chegou a pegar o suspeito no colo antes de colocar no porta-malas da viatura; veja vídeo

A prisão de um foragido da Justiça de São Paulo, que ocorreu na sexta-feira, 28, ganhou destaque nas redes sociais. O capturado é Rodrigo dos Santos Amaral, de 35 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa, além do envolvimento no latrocínio de um tenente aposentado da Polícia Militar (PM). Rodrigo possui nanismo e, durante o momento da captura, policiais riram e disseram que seria necessária uma escada para o homem subir na viatura.

No registro divulgado pelo portal G1, é possível ver policiais conduzindo o suspeito até a viatura, enquanto riem e fazem comentários sobre a altura do capturado, sugerindo que seria necessária uma escada para ele entrar no automóvel. Para colocá-lo no veículo, um dos agentes chega a pegá-lo no colo e o coloca no porta-malas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Espanha proíbe touradas com pessoas com nanismo

Família de menino com nanismo que pediu para morrer recusa viagem à Disney e doa dinheiro arrecadado

Criança com nanismo vítima de bullying recebe apoio de Hugh Jackman, o Wolverine

A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelas equipes da Delegacia de Embu das Artes, que identificaram a localização do homem em um imóvel na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande. Na ocasião, o homem tentou apresentar uma identidade falsa, mas acabou detido sem resistência.

Acusações

De acordo com as investigações, Rodrigo é apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubos a residências nas cidades de Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

Além disso, há suspeitas de seu envolvimento no latrocínio do policial militar aposentado, Ricardo Boide, de 52 anos. O crime aconteceu quando a casa de Boide foi invadida e a vítima acabou sendo levada como refém e encontrada morta posteriormente em uma área de mata.