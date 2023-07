Corpo de brasileiro morto a tiros nos EUA após elogiar cachorro chega ao Brasil

O corpo do brasileiro Matheus Gaidos, que foi morto a tiros por supostamente elogiar um cachorro nos Estados Unidos, chegou ao Brasil na manhã deste domingo, 30. O translado ocorreu um mês após o crime, que ocorreu no dia 21 de junho deste ano.

O translado do corpo do jovem para o Brasil foi liberado na última sexta-feira, 28. O corpo de Matheus foi recebido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por parentes e amigos.

“Acredito que hoje encerra o ciclo. Estamos muito angustiados”, disse a mãe Isabel Martines, em entrevista ao portal G1.

Uma cerimônia de velório será realizada no Cemitério do Carmo, em Itaquera, na Zona Leste da capital.

Relembre o caso

O crime foi registrado no último dia 21 de junho, em Oakland. Na ocasião, Matheus trabalhava como entregador de flores, quando encontrou um homem que passeava com dois cachorros, além de também estar acompanhado de uma mulher.

O momento foi todo registrado por uma câmera de segurança. De acordo com o registro, Matheus chega a falar com o tutor. Em seguida, houve uma discussão, e o dono dos animais atirou. Matheus foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia dos Estados Unidos chegou a divulgar imagens dos suspeitos e passou a oferecer uma recompensa de até U$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações. O suspeito foi preso em 6 de julho.

Mudar de vida

Matheus decidiu se mudar de São Paulo para os Estados Unidos há cinco anos em busca de uma melhor condição de vida.

"Sempre moramos na Zona Leste, e ele queria poder ter uma condição de ganhar melhor. Então, ele foi primeiro para a Austrália. Depois, resolveu ir para os Estados Unidos. Trabalhou como motorista por aplicativo e havia cerca de um ano estava como entregador de flores. Todo ano eu o visitava, mas neste ano eu não consegui. Mas ele estava programando vir para São Paulo em agosto. Não deu tempo", contou.

De acordo com relatos de amigos, Matheus estava realizando sua última entrega de flores em Oakland, cidade vizinha de São Francisco, no dia 21 de junho, antes de voltar para casa.