Aluna de faculdade de SP é acusada de desviar R$ 62 mil de atléticas para ir à Disney

Uma ex-aluna da Universidade Mackenzie, instituição particular localizada em São Paulo, está sendo investigada sob a acusação de apropriação indébita. A jovem ocupava o cargo de tesoureira em associações atléticas, entidades universitárias que tem como objetivo a integração de estudantes através de esportes. Conforme denúncias, a suspeita teria desviado mais de R$ 60 mil em fundos e utilizado parte do dinheiro para viajar à Disney.

De acordo com informações do portal G1, desvios incluem transferências de R$ 3.921,61 da Associação Atlética Acadêmica Arquitetura Mackenzie, além de outros R$ 58.583,61 de associações atléticas de outras universidades que integram o Interfau, uma competição entre faculdades de arquitetura e urbanismo de São Paulo, na qual a jovem também atuava como tesoureira.

Descoberta do suposto crime

Após a eleição de uma nova chapa pela atlética de arquitetura do Mackenzie, os novos membros ficaram surpresos com a situação financeira da entidade, uma vez que todo o valor arrecadado havia sido direcionado para uma conta pessoal. As cobranças se intensificaram, mas a estudante deixou de responder às mensagens.

A defesa dos alunos afirma que, em janeiro de 2023, foi realizada uma videoconferência com a presença da suspeita, que confessou estar com o dinheiro arrecadado pelas atléticas em sua posse. Uma nova reunião foi agendada, mas a estudante não compareceu.

Em março do mesmo ano, durante outra assembleia promovida pela atlética do Mackenzie, a aluna teria se comprometido a devolver a quantia de R$ 44 mil pertencente à atlética de seu curso, porém, segundo a defesa dos alunos, isso não ocorreu.

Viagem à Disney

As vítimas relataram que a estudante justificou o desvio para contas pessoais alegando que ter uma conta jurídica acarretaria em taxas adicionais.

Os estudantes ainda afirmaram que a suspeita chegou a relatar dificuldades financeiras em uma reunião de prestação de contas, realizada em setembro de 2022. Mas, em novembro do mesmo ano, a estudante viajou para os Estados Unidos para participar de um programa de estágio na Disney.

A jovem era estudante de arquitetura e urbanismo na Mackenzie. Contudo, segundo a Universidade, a aluna deixou o curso no ano de 2022. O caso está sendo apurado pelo 4º Distrito Policial da Consolação, localizado na região central da capital paulista.

Nota da universidade

"As Associações Atléticas, cada uma com CNPJ próprio, promovem atividades esportivas em conformidade com seus respectivos regramentos. Neste sentido, a Universidade Presbiteriana Mackenzie não tem responsabilidade sobre a organização e realização do evento "InterFau".

Até o momento a pessoa acusada não fez matrícula para o segundo semestre letivo. Portanto, não mantém vínculo ativo com nossa instituição. Ela esteve frequentando o curso de Arquitetura e Urbanismo até o ano de 2022, mas ainda não o concluiu."