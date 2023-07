Homem que fez procedimentos estéticos para não ser reconhecido é preso em Goiás

Rodrigo Fernandes Goulão de Almeida, homem apontado pela imprensa local como um dos maiores ladrões de cargas de Goiás, foi preso suspeito de tentativa de homicídio em Britânia, região noroeste do estado, na sexta-feira, 29.

Em 2018, ele foi preso enquanto realizava procedimentos estéticos para mudar o rosto e não ser reconhecido pela Polícia. Na ocasião, ele fez próteses capilares. No mesmo ano, ele foi apontado como responsável pelo roubo de 300 mil litros de combustíveis, de acordo com informações do g1 Goiás.

A prisão foi realizada por equipes do Batalhão Ambiental e divulgada pela Polícia Militar de Goiás. De acordo com os militares, a tentativa de homicídio aconteceu em um show, em Aruanã, no dia 14 de julho. Rodrigo teria fugido ao povoado de Itacaiú

Ele foi encontrado com R$ 8 mil em espécie e duas correntes de ouro. De acordo com a Polícia Militar, ele acumula diversos antecedentes por uso de documento falso, roubo, adulteração de sinal e receptação.