Grupo de músicos e repentista tocam em velórios no Espírito Santo

Um grupo de músicos e um repentista ajudam a tornar os velórios no município de Iúna (ES) menos dolorosos para familiares e amigos. Há cerca de oito anos, eles passaram a se apresentar durante os funerais, com violas, sanfonas e versos improvisados para homenagear o falecido ou falecida.



O responsável pela iniciativa é o radialista Edmar Henrique da Costa, de 56 anos. Em 2015, ele convidou um amigo para tocarem na frente do cemitério da cidade, como uma forma de homenagear o gerente de uma loja local que havia falecido. Edmar também é o repentista do grupo.

Além das músicas, o grupo faz um momento de reflexão durante os velórios, com versos improvisados de Edmar. A apresentação dos músicos leva em torno de 30 minutos. No entanto, em alguns casos os familiares do homenageado pedem para que eles continuem. As informações são do portal G1.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os músicos que compõem o grupo de Edmar não costumam tocar juntos no dia a dia, apenas nos velórios. Ele conta que desde 2015, já realizaram seis apresentações. Apesar do número baixo, ele diz que muitas pessoas pediram para que o grupo se apresente em seus velórios.



Edmar também afirma que as apresentações são gratuitas.