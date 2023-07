Funcionários de empresa socorridos após vazamento de gás amônia

Vazamento de gás amônia em empresa no interior do Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado, 29, levou cerca de 40 funcionários a hospitais da região

Um vazamento de gás amônia A amônia é um gás incolor de forte odor. O produto químico é perigoso, pode corroer a pele, os olhos, as vias aéreas superiores e os pulmões. Também é capaz de causar intoxicação. atingiu uma empresa de beneficiamento de camarões em Pendências, no interior do Rio Grande do Norte, na manhã deste sábado, 29. Dezenas de funcionários precisaram de atendimento médico.

Aproximadamente 25 pessoas foram enviadas a unidade de saúde em Pendências para avaliação. Devido à alta demanda, outros 15 foram encaminhados a um hospital em Alto do Rodrigues, cidade vizinha.

O vazamento se deu por volta de 10 horas em um departamento de produção de gelo. O Corpo de Bombeiros, que isolou o local, explicou que o gás foi detectado pelo sistema da empresa e foi contido por uma equipe própria. As informações são do portal G1.

O prédio foi evacuado. A empresa, chamada Potiporã, é responsável pelo processo de limpeza, classificação, retirada de cabeça, casca e vísceras, e empacotamento de camarões.

Vazamento de amônia no RN: prefeito de Pendências se manifesta

Prefeito de Pendências, Flaudivan Martins, reportou que, por volta de 12 horas, os trabalhadores estavam sob atendimento e a ocorrência estava “controlada”.

“Fiquei muito preocupado em um primeiro momento, até porque se trata de saúde, de vida, e nesse momento todos se deram as mãos, colaboraram. É um hospital de pequeno porte, mas fez o possível com seus profissionais”, disse o prefeito, em entrevista à Rádio Vale Pendências.