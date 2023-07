Carro de DJ Pedro Sampaio é alvo de tiros; ninguém ficou ferido

O carro onde estava o DJ Pedro Sampaio, de 25 anos, foi alvo de tiros na madrugada desse sábado, 29, no Rio de Janeiro. Fotos tiradas pelo cantor mostram marcas de balas em uma das janelas do veículo — que, de acordo com ele, é blindado. Ninguém ficou ferido.

“O carro em que estávamos era blindado e ninguém ficou ferido. Agradeço muito às mensagens de carinho. Desejo mais paz e segurança para todos nós”, publicou nas redes sociais.

De acordo com o cantor, ele foi vítima de uma tentativa de assalto à mão armada. O POVO solicitou informações à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) acerca do ocorrido. A matéria será atualizada quando houver retorno.

