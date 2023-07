SC: mulher morre após choque causado por lavadora de alta pressão

Um caso de acidente doméstico fatal ocorreu em Joinville (SC) nessa terça-feira, 25. Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 29 anos, limpava a calçada de casa com uma lavadora de alta pressão, quando foi eletrocutada pelo equipamento.

Segundo informações do portal G1, a filha da vítima gritou por socorro, e um vizinho chegou a pular o muro da casa para tentar ajudar. No local, o corpo de Daiani estava caído em uma área com água no chão, com o equipamento de lavagem ao seu lado.

O homem tentou reanimar a vítima, junto a outros moradores da área que ouviram o chamado da filha de Daiani. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, quando os paramédicos chegaram, a mulher seguiu sem reagir à ressuscitação e foi declarada morta no local.

Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que aguarda o resultado da perícia para confirmar a causa da morte. O órgão pontua que, a princípio, trabalha com a hipótese de morte acidental.

