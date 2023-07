Topo de guindaste cai em rua de Nova York e deixa seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas em Nova York nesta quarta-feira (26), quando a parte superior de um guindaste de construção pegou fogo e caiu em uma rua de Manhattan durante o horário de pico da manhã, disseram autoridades.

Os bombeiros e equipes de resgate chegaram ao local no momento em que o guindaste caiu, aparentemente respondendo ao incêndio que irrompeu na cabine e o fez tombar.

O incidente ocorreu por volta das 7h30 (horário local, 6h30 em Brasília) na área da 10ª e 11ª avenidas e as ruas 41 e 42, perto do complexo Hudson Yards, disse o Departamento de Polícia de Nova York na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Departamento de Polícia pediu às pessoas que evitassem a área, pois veículos de emergência bloqueavam as ruas ao redor e congestionaram o tráfego no túnel Lincoln para Nova Jersey.

Imagens de vídeo não verificadas postadas nas redes sociais mostraram a parte superior do guindaste quebrando e, em seguida, caindo na rua com uma carga de 16 toneladas de concreto que estava suspensa. Ao mesmo tempo, uma fumaça preta e espessa podia ser vista saindo da cabine do guindaste.

As seis pessoas que ficaram feridas incluíam dois bombeiros. Todos sofreram ferimentos leves, disseram as autoridades.

"Como vocês pode ver pelos escombros na rua, isso poderia ter sido muito pior", disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, durante entrevista coletiva no local.

O operador do guindaste, que não se feriu, tentou apagar o fogo antes de sair da cabine, disseram os bombeiros, mas o calor enfraqueceu um cabo que ajudava a sustentar o braço do guindaste, aparentemente fazendo com que ele se dobrasse.

Os empreiteiros no canteiro de obras do prédio de 54 andares onde ocorreu o acidente tinham todas as licenças necessárias, disseram autoridades da cidade.

Nos últimos anos, a cidade de Nova York adotou medidas de segurança mais rigorosas para os enormes guindastes usados ​​para erguer os grandes edifícios da cidade mais populosa do país.

O acidente desta quarta ocorre 15 anos depois que um guindaste desabou no bairro de Turtle Bay, no lado leste de Manhattan, matando sete pessoas. Mais recentemente, um guindaste desabou no bairro de Tribeca, na parte baixa de Manhattan, em 2016, matando um pedestre, ferindo outras três pessoas e esmagando carros estacionados na rua.

*É proibida a reprodução deste conteúdo