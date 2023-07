Técnicas para elaborar uma redação nota 1000 no Enem

O Enem funciona como o principal instrumento de acesso aos cursos profissionalizantes e ao Ensino Superior, representando a única chance que muitos estudantes possuem de ingressar nas Instituições de Ensino Superior (IES) particulares com bolsas de estudo parciais ou integrais. Para alcançar esse objetivo, é fundamental produzir uma redação sem medo e com estilo próprio, seguindo todas as etapas para a construção de um texto excelente.

Este ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Entre as avaliações, a redação é considerada uma das mais desafiadoras. Isso porque requer não apenas conhecimento sobre o tema proposto, mas também habilidades de escrita, argumentação e organização de ideias para produzir um texto coeso e coerente. É um momento crucial para os candidatos demonstrarem a capacidade de expressão e análise, o que torna a preparação para essa parte do exame ainda mais crucial.

Por que praticar a escrita?

A comunicação é um dos elementos fundamentais da existência humana. Sem ela, nós deixamos de exercer a função como ser racional e social, o que nos diferencia dos demais seres vivos. A comunicação nos permite expressar pensamentos, emoções e opiniões por meio da palavra, seja falada ou escrita.

Antes de tudo, é importante saber articular adequadamente o pensamento. É importante saber expressá-lo bem em uma discussão, em uma exposição oral e, principalmente, em uma redação. Mas, é preciso estruturar de modo apropriado as ideias, e expressá-las de forma a obter a melhor comunicação possível com o leitor. Daí, ser tão necessária a prática da escrita, para o domínio, a utilização natural dos elementos básicos da língua, das estruturas linguísticas e dos recursos expressivos.

Tipos de redação

A forma e o conteúdo do texto dependem da intenção de quem escreve e do objetivo que se quer atingir. Esse objetivo é diferente quando se conta um fato (narrativa); se caracteriza um ser ou objeto (descrição); ou se expressa uma opinião sobre determinado assunto (dissertação).

A própria escolha das palavras na composição de um texto é motivada pela intenção: no texto narrativo, são utilizados verbos que indicam ação e palavras que definem o tempo e o espaço; no texto descritivo, há o predomínio dos adjetivos e dos verbos de estado; no texto dissertativo, a grande maioria dos verbos exprime ideia de julgamento, avaliação, definição, contestação, verificação.

Além da intenção, deve-se considerar como determinante da forma e conteúdo do texto o leitor, pois, é para estabelecer a comunicação com o outro que se escreve.

Características do texto

Qualidades do texto são as características que ele deve apresentar para cumprir seu objetivo primordial – a comunicação. E quais são essas características?

O texto precisa apresentar uma ligação lógica entre as palavras, orações, períodos, parágrafos. Enfim, todas as suas partes devem articular-se para formar uma unidade, onde tudo gira em torno de uma ideia principal. É o que se chama de coesão. Deve também ser claro, para que o pensamento expresso possa ser captado sem problemas pelo leitor. O texto tem que comunicar o essencial, sem se perder em palavras supérfluas, adjetivação excessiva e períodos extensos. Deve ter concisão.

Como elaborar uma redação?

É pela prática que se atinge o domínio de uma atividade; esse princípio pode também ser aplicado à expressão escrita. Só se aprende a escrever, escrevendo, transmitindo experiências, as ideias, as emoções, exteriorizando o que está armazenado no interior de cada um. Escrever deve ser um trabalho frequente, se possível, diário.

Não deve haver preocupação em produzir textos artísticos, pois este não é o objetivo do ensino de redação nas escolas. O importante é encontrar a melhor forma de expressar-se, utilizando a linguagem escrita. E isso é conseguido por meio da:

Leitura : quando se tem oportunidade de observar as diferentes técnicas de produção, a forma como se organizam os diferentes elementos dentro de um texto, os recursos disponíveis etc.;

: quando se tem oportunidade de observar as diferentes técnicas de produção, a forma como se organizam os diferentes elementos dentro de um texto, os recursos disponíveis etc.; Reflexão : a partir da qual surgem as ideias;

: a partir da qual surgem as ideias; Discussão: o debate de ideias (por vezes conflitantes) pode levar a um resultado enriquecedor.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de o texto não nascer pronto. Ele é resultado de um trabalho quase exaustivo, um trabalho não só mental, mas, e principalmente, físico, no sentido de que o texto é feito, refeito, emendado, na procura da melhor forma para expressar a mensagem que se quer transmitir.

A redação do Enem

Na hora da prova, você precisa estar preparado não somente para as questões objetivas de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas, mas também para a redação. Ela é tão ou até mais importante do que as questões da prova, porque avalia seu modo de se expressar e organizar as ideias. Veja o que não pode faltar em uma boa redação!

1. Leitura e escolha do tema

Veja o tema da redação e faça uma leitura minuciosa da prova. Essa certamente é a dica mais importante. Muitos candidatos não dão o devido valor à coletânea de textos oferecida na prova, e isso pode dificultar o processo de escrita, principalmente se o tema não for familiar. Nesse momento, é preciso cuidado, não é hora de ter pressa: leia e releia a proposta e os textos de apoio. Aproveite a coletânea e tire dela subsídios para defender sua tese. Além disso, fique atento às questões da prova, pois geralmente elas contêm informações que podem ser úteis na hora de elaborar seu texto.

Para começar, elabore perguntas sobre o assunto. Faça uma espécie de questionário e reflita sobre os pontos levantados. Isso vai facilitar a percepção de como o tema deverá ser desenvolvido. Fugir do tema é perder pontos na certa. Em geral, na Redação Enem, o enunciado propõe como tema um problema, e que exige uma proposta de encaminhamento ou de solução. Por isso, essa estratégia é bastante eficiente: foque primeiro no problema, depois em suas causas e, finalmente, nas possíveis soluções.

E se cair um tema desconhecido?

Muita calma nesta hora. É praticamente impossível fazer uma previsão com 100% de acerto sobre o tema da redação do Enem.

2. A análise do tema

Escolha uma tese e elabore seu projeto, bem como escolha a abordagem e os argumentos que você usará para defender a sua tese. Lembre-se de que os argumentos precisam obedecer a uma sequência lógica, favorecendo, assim, a progressão discursiva no texto. É indispensável que você domine o tema, caso contrário, suas ideias correrão o risco de ficarem inócuas e repetitivas. Mas como dominar o tema? Leia mais e interesse-se pelos assuntos mais discutidos da atualidade, especialmente aqueles que dizem respeito à vida em sociedade. Ler é uma incrível fonte de inspiração! Nada nos ensina mais do que o contato com os diferentes tipos de texto.

3. A construção do plano

Faça um rascunho de seu texto. Antes de começar a escrever, faça um plano de trabalho. Pense no planejamento como um rascunho das ideias e argumentos. Nessa etapa, você deve preocupar-se mais com o conteúdo a ser apresentado do que com a gramática. Deixe que as ideias fluam livremente, mas não se esqueça de que elas devem fazer sentido, bem como devem estar ligadas entre si, caso contrário, o leitor não entenderá seus argumentos.

Lembre-se também que um texto é mesclado pela narração, descrição e/ou dissertação, podendo haver predominância de um sobre o outro, dependendo das intenções do candidato e dos efeitos desejados. Escrever é um ato subjetivo. A intenção que se tem ao escrever determina o conteúdo e a forma de fazê-lo.