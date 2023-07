Presos fazem rebelião em presídio no Acre

Detentos começaram na manhã desta quarta-feira (26) uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco. O motim foi iniciado por 26 presos quando policiais penais faziam inspeção de segurança em um dos pavilhões.

Durante o motim, um policial foi atingido com tiro de raspão no olho. O agente foi socorrido, está consciente e não corre risco de morte. Um agente continua refém dos rebelados.

O governo do Estado declarou que instalou um gabinete de crise para conter o movimento.

Em nota, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, informou que vai enviar ao estado uma equipe de 40 homens de Força Tarefa da secretaria para reforçar a operação para retomar o controle do presídio.

"A Senappen reitera seu compromisso em cooperar com os estados em situações emergenciais e se solidariza com o governo do Acre nesse momento delicado. As ações de apoio da Força Tarefa visam contribuir para o restabelecimento da normalidade no presídio e para a manutenção da segurança pública na região", informou o órgão.