Morre Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito e ex-presidente da CNBB

Religioso estava no Pará para participar de um retiro espiritual de padres e sofreu uma queda

O arcebispo emérito do município de Mariana (MG), Dom Geraldo Lyrio Rocha, morreu na madrugada desta quarta-feira, 26, no Pará.

Dom Geraldo estava no município de Altamira, no estado paraense, para orientar um retiro espiritual de padres na Diocese do Xingu. Em comunicado, a Arquidiocese de Mariana informou que, durante o evento, ele sofreu uma queda e fraturou o fêmur.

Leia Mais Mais de 8 mil pessoas foram atendidas por quedas no IJF em 2023

Barra do Ceará ganha núcleo de atividades esportivas gratuitas

Montese: Condomínio seguirá interditado, sem moradores, até avaliação de engenheiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O religioso foi hospitalizado e deveria ser submetido a uma cirurgia ortopédica. Ainda de acordo com a Arquidiocese, o hospital local não teria o suporte para o procedimento necessário e Dom Geraldo aguardava remoção em UTI aérea para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, estado onde nasceu.

Porém, na madrugada desta quarta-feira, a 00h15min, ele faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória.

O velório foi realizado às 6 horas, em Altamira, e o corpo de Dom Geraldo será transladado para a cidade de Vitória.

Dom Geraldo foi Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de Vitória no período de 1984 a 1990. Ele atuou como o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2007 a 2011 e, em 2007, também tomou posse como Arcebispo Metropolitano de Mariana.

Ao completar 75 anos de idade, pediu renúncia e se tornou Arcebispo Emérito após ter pedido aceito pelo Papa Francisco.