Grêmio e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira (26) seus destinos na Copa do Brasil. Velhos conhecidos em mata-matas da competição, os times se enfrentam em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0) em junho. O confronto na Arena Grêmio, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. O jogo da volta será dia 16 de agosto, no Maracanã.