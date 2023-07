O técnico da Holanda, Andries Jonker, prometeu um futebol imperdível quando sua equipe enfrentar as tetracampeãs mundiais dos Estados Unidos nesta quarta-feira (quinta-feira, no fuso horário da Nova Zelândia) em duelo pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Em uma revanche muito aguardada da grande final da edição de 2019, as duas seleções se enfrentarão em Wellington com muito em jogo.