Covid-19: cobertura vacinal de adultos está em 20% na capital paulista

A cobertura com a vacina bivalente contra a covid-19 está em 20,2% na população entre 18 e 59 anos de idade na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 1,4 milhão de doses nesse público. Na faixa com mais de 60 anos, a imunização chegou a 62,7%, com aplicação de 1,2 milhão de doses do imunizante fabricado pela empresa norte-americana Pfizer.

A secretaria informou que tem buscado ampliar a cobertura com a vacina bivalente. Para isso, até o próximo dia 4, estão sendo feitas ações de vacinação em estações de metrô, trens e terminais de ônibus. A programação das ações está disponível na página da secretaria.

Também estão sendo aplicadas vacinas contra a influenza. Desde abril, 3,2 milhões de doses do imunizante foram aplicadas, o que significa uma cobertura de 44,6%.

As vacinas contra covid-19 e influenza estão disponíveis de de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Integradas. A vacinação pode ser feita das 7h às 19h nas UBSs e, aos sábados e nos feriados, nas AMAs/UBS Integradas, no mesmo horário.