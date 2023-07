2 orações para o Dia de São Joaquim e Santa Ana

Em 26 de julho, é comemorado o “Dia de São Joaquim” e, na mesma data, o “Dia de Santa Ana”. Uma homenagem aos pais da Virgem Maria, a princípio o período era dedicado a condecorar somente a santa. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser festejados em uma única ocasião, suscitando também o “Dia dos Avós”, já que são considerados, pela Igreja Católica, os padroeiros dos avós.

De acordo com informações de textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago, ambos os santos foram pessoas de profunda fé e confiança em Deus. Mesmo com idade avançada e sem filhos, o que lhes causava sofrimento e vergonha, eram tementes ao Senhor e viviam uma vida de fé. Então, foram consagrados com o nascimento de Maria.

“[…] Ó, Deus dos nossos pais: ouvi-me e bendizei-me como fizeste com o ventre de Sara, que concebeu a Isaac […]. Eis que apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse-lhe: ‘Ana, Ana! O Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz. Da tua família se falará por todo o mundo’. Ana respondeu: ‘Glória ao Senhor, meu Deus! Se for-me dado menino ou menina, fruto de Sua bênção, ofertá-lo-ei ao Senhor e a Seu serviço estará por todos os dias de sua vida'”.

A seguir, confira 2 orações poderosas para a intercessão de São Joaquim e Santa Ana. Veja!

1. Oração para São Joaquim e Santa Ana

Ó Beatíssimos pais da Mãe de Deus, São Joaquim e Santa Ana, nós vos saudámos e bendizemos com devoção e amor.

Alegramo-nos de todo o coração pela Vossa glória e por aquele sublime privilégio pelo qual Deus vos escolheu para serdes os pais da Mãe de Deus, Maria Santíssima.

Rogai por nós a Jesus e a Maria para que nós os agrademos em tudo. Tende piedade de nós como os pais têm de seus filhos.

Nós vos pedimos do fundo do coração para que intercedeis ao vosso divino Neto para que nos ajude na nossa caminhada e ilumine os nossos espíritos.

Sede nossos consoladores na vida e na morte.

Assisti-nos na nossa última agonia, para que dignamente recebamos os santos sacramentos da Igreja e, partindo deste mundo com o coração contrito, possamos chegar ao céu.

Amém.

2. Oração para proteção dos avós

Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-Te daqueles a quem deste o dom da vida longa. Recompensa-os agora pelo bem que realizaram no passado, perdoa-os por suas falhas. Torna seus dias felizes e dá-lhes Tua graça a fim de que sigam crescendo através dos desafios de seus últimos anos. Dá-lhes a vida eterna Contigo.

Senhor Jesus, peço-te uma bênção para todos aqueles que chegaram à idade avançada. E a mim, Senhor, peço a graça de saber valorizar os idosos, peço a graça de saber dar atenção, carinho e afeto, respeito e dignidade aos idosos. Sei que, se Vossa bondade me conceder um dia, também o serei e sei que a vida é um aprendizado. Por isso rezo, dai-me a graça de saber envelhecer, dai-me a maturidade que a minha idade permite ter, dai-me sabedoria, compreensão do mundo e das pessoas porque cada dia é um passo rumo à Tua presença.

Senhor por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, pedimos a graça de aceitar o tempo, aceitar os fatos, mas nunca desistir de um recomeço. Aos que já são idosos, pedimos Senhor que saibamos amá-los em suas fragilidades, acolhê-los em suas limitações, ajudá-los em suas dificuldades. Que a minha presença junto aos idosos leve-os a superar o sentimento de solidão e me ajude a ser um ouvido que escuta, uma mão estendida e um coração que ama. Amém.