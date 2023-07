Papa diz a pessoa transgênero: "Deus nos ama como somos"

O papa Francisco disse a uma pessoa transgênero que "Deus nos ama como somos". Os comentários, divulgados pela mídia do Vaticano nesta terça-feira (25), ocorreram em um podcast no qual Francisco ouviu e respondeu a mensagens de áudio de jovens antes de um festival da juventude católica do qual ele participará em Portugal na próxima semana.

Um dos jovens era Giona, italiana de 20 e poucos anos que disse estar "dividida pela dicotomia entre a fé [católica] e a identidade transgênero".

Francisco respondeu que "o Senhor sempre caminha conosco... Mesmo que sejamos pecadores, Ele se aproxima para nos ajudar. O Senhor nos ama como somos, este é o amor louco de Deus".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Igreja Católica ensina que os membros da comunidade LGBT devem ser tratados com respeito, compaixão e sensibilidade, e seus direitos humanos respeitados.

Se a Igreja pode e deve ser mais acolhedora com as pessoas LGBT, por exemplo, oferecendo bênçãos para uniões do mesmo sexo, é um tema particularmente delicado.

Francisco disse a famosa frase "quem sou eu para julgar" ao responder uma pergunta especifica sobre homossexuais, e classificou as leis que criminalizam membros da comunidade LGBT como um pecado e uma injustiça.

Ao mesmo tempo, o pontífice de 86 anos reafirmou que o casamento só pode ser entendido como uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. Ele apoia as leis civis que dão direitos aos casais do mesmo sexo em questões burocráticas, como pensões e assistência médica.

Os conservadores contestam a atitude mais receptiva e menos crítica de Francisco em relação à comunidade LGBT, embora ele se refira consistentemente ao ensino católico tradicional que diz que a atração pelo mesmo sexo não é pecaminosa, mas os atos com mesmo sexo são.

Espera-se que uma próxima cúpula mundial de bispos, marcada para outubro de 2024, discuta a posição da Igreja em relação a pessoas LGBT, mulheres e católicos que se divorciaram e se casaram novamente fora da Igreja.

*É proibida a reprodução deste conteúdo