No Brasil, a violência contra a mulher representa uma questão grave. Conforme um estudo realizado pela ActionAid em 2022, 86% das mulheres brasileiras entrevistadas relataram ter sofrido assédio em público em suas cidades. Nesse mesmo levantamento, foram ouvidas mulheres de três outros países. A Tailândia teve um índice idêntico ao do Brasil, também registrando 86%, enquanto a Inglaterra apresentou um percentual menor, com 79%, e a Índia teve 75%.

Violência doméstica e processual

A violência doméstica, em especial, é tratada na Lei Maria da Penha, no art. 5°, o qual dispõe que “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Nesse sentido, é possível entender a violência processual como também uma forma de violência contra a mulher. Afinal, o Poder Judiciário, como reflexo da sociedade, pode criar um ambiente em que a violência de gênero é tolerada e, muitas vezes, passa despercebida ou é ignorada. Essa dinâmica social contribui para a perpetuação do problema e dificulta a identificação e o enfrentamento das violências que ocorrem nos âmbitos privados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Características da violência processual contra a mulher

Muitas vezes, estereótipos de gênero das mulheres são explorados contra elas. Veja 8 características de violência processual contra a mulher. Confira:

A exposição desnecessária da vida privada da mulher no processo; A apresentação caricata da mulher no processo; A demonização da figura materna e a supervalorização das ações paternas (principalmente quando se trata de processo familiar); A utilização do/a filha/a comum do ex-casal como ferramenta de violência processual (pedidos descabidos de guarda unilateral, falsas alegações de “alienação” parental, mitigação do dever alimentar de forma fraudulenta etc.); A utilização de estereótipos de gênero contra a mulher e a favor do homem; A interposição de diversos recursos infindáveis, protocolo de diversas petições desnecessários, tumulto processual, impossibilidade e obstaculização da tramitação dos processos de forma proposital; O descumprimento de decisão judicial (medidas protetivas de urgência, guarda compartilhada, alimentos, convivência com os filhos etc.); O prolongamento desnecessário do processo.

Existem outras diversas situações que acontecem dentro do processo ou em que o processo é utilizado como meio para violentar a mulher a partir do seu gênero e seus estereótipos.

Como diminuir essa violência?

As pessoas precisam questionar essa ordem patriarcal, questionar os julgamentos, evitar julgar outras mulheres, uma vez que isso cria uma lógica de rivalização patriarcal que cria uma órbita de competição entre as mulheres. A maneira de combater isso é evitar pré-julgamentos, questionar nossos valores e questionar a maneira em como ocorrem os julgamentos, não partindo de crenças introjetadas em nós. Vivemos em uma sociedade baseada na opressão, que faz com que tenhamos julgamentos apressados e generalizados, que depreciam a mulher frequentemente.

Outra maneira de combater essa situação é através das próprias instituições, como é o caso do judiciário. Este ano, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou uma resolução a qual combate essa questão, que orienta como os juízes devem proceder para que não exista revitimização, principalmente nos casos de violência sexual. Foi promulgada também a Lei Mariana Ferrer, que faz com que as partes interessadas no processo cuidem para não haver uma revitimização, todo um cuidado para ouvir a vítima e as testemunhas.