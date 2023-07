Suspeitos de furtarem 55 celulares no Fortal são presos em Pernambuco

Oito pessoas foram presas, em flagrante, em ações conjuntas e distintas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse domingo, 24. Os detidos são suspeitos de participarem do crime de receptação e associação criminosa, além de estarem envolvidos no furto de 55 celulares durante a 30ª edição do Fortal.

Os suspeitos, seis homens e duas mulheres com idades entre 47 e 36 anos, foram presos em Ibó (PE) e em Itabaiana (SE) — os agentes encontraram 24 celulares em posse dos detidos. As atividades do grupo já eram monitoradas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) e pelo Departamento de Política do Interior Sul (DPIJ Sul) — vinculado à PC-CE.

Os órgãos foram os responsáveis por compartilhar informações à PRF acerca do veículo usado para a realização dos furtos e das características dos integrantes do grupo.

Os detidos foram encaminhados até a 5ª Delegacia Municipal de Cabrobó (PE), onde foram autuados pelos crimes de receptação e associação criminosa.



Ação policial em Sergipe



Em uma outra ação no estado de Sergipe, a PRF realizou a abordagem de um veículo e efetuou a prisão de quatro homens, com idades entre 20 e 39 anos. Junto com eles, os agentes encontraram 31 celulares furtados, 30 munições e uma quantidade de drogas ilícitas.

Os integrantes do grupo foram levados para a Delegacia Municipal de Itabaiana (SE). Na unidade, eles foram autuados pelos crimes de receptação, associação criminosa, posse ilegal de munição e porte de drogas.