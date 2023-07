PRF realiza Cinema Rodoviário para conscientizar sobre trânsito seguro

Os veículos parados na rodovia foram vistoriados, tiveram a documentação conferida pelos policiais rodoviários e os ocupantes dos carros foram convidados a assistirem a filmes com duração total de 5 minutos.

Os vídeos mostram as consequências de infrações como excesso de velocidade, uso de álcool e do celular ao volante e ultrapassagem em local proibido. Ainda foram repassadas orientações diversas sobre manutenção de veículos, uso do cinto de segurança por ocupantes de todos os bancos dianteiros e traseiros, além de assentos adequados ao público infantil.

O agente Genaro Mendes, responsável pelas apresentações dentro do Cinema Rodoviário, falou sobre as experiências vistas nas estradas nos 18 anos em que trabalha na corporação. “O trânsito é um ambiente muito arriscado, e a linha entre a vida e a morte, muito tênue. Cada segundo importa! Quando o motorista para para atender uma ligação, ou olha uma mensagem no celular, tira sua atenção da rodovia e pode causar um sério acidente. Além disso, o uso do cinto de segurança, ter o veículo em boas condições de conservação, tudo isso interfere na segurança viária. E, quando um pequeno deslize ocorre, vidas podem ser perdidas.”

A professora Sandra Pereira de Araújo, passageira de um veículo que foi parado para fiscalização, considerou os vídeos instrutivos. “Foi um ótimo momento para a gente parar um pouquinho e refletir bem sobre o que é importante na nossa vida”.

A administradora Méria Dias entendeu que é necessário incorporar hábitos e atitudes responsáveis no trânsito. “No cotidiano, esquecemos dessas pequenas atitudes que salvam vidas. Achamos que não acontece conosco. Mas acidente é assim, não avisa. Então, temos que tomar cuidado. Achei o cinema muito interessante. Nunca tinha participado de uma sessão assim, antes.” Para o motorista de ônibus escolar Edson Dias da Costa, o vídeo serviu para ficar mais cauteloso. “É um alerta para a gente ter mais atenção ao dirigir, principalmente, ao fazer a ultrapassagens, respeitar a sinalização. E dirigir na velocidade correta é muito importante.” Comemoração Na tarde desta segunda-feira, como parte das celebrações do 95º aniversário, a Polícia Rodoviária Federal homenageará servidores e abrirá uma exposição com viaturas policiais e equipamentos usados pelos agentes nas rodovias federais. Haverá ainda lançamento de selos comemorativos pela corporação e pelos Correios. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar