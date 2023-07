Jogos Mundiais Universitários - Dia 1, a caminho de Chengdu, na China

Após dois anos de espera, a 31ª edição dos Jogos Mundiais Universitários de Verão vai começar. Marcada para 2021, a competição também precisou ser adiada devido à pandemia da covid-19. O evento - anteriormente chamado de Universíade - conta com aproximadamente 10 mil atletas, de 150 países em 18 modalidades, na cidade de Chengdu (China). A cerimônia de abertura é na próxima sexta-feira (28), mas na véspera já haverá disputa no Tiro com Arco e Polo Aquático.

A Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) convidou a EBC para participar da cobertura, como integrante da delegação (atletas e equipe técnica). Estaremos com o Time UBrasil durante 17 dias de competições, acompanhando mais de 150 atletas em 11 modalidades: saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol.

