Alemanha aplica 6 a 0 no Marrocos, a maior goleada da Copa Feminina

A seleção alemã atropelou a Marrocos na estreia, com goleada de 6 a 0, a maior nesta edição da Copa do Mundo de futebol feminino. A atacante Popp marcou duas vezes para as europeias, bicampeãs mundiais (2003 e 2007), no primeiro tempo no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália. Na etapa final, a Alemanha ampliou com Bühl e Schüller e ainda contaram com dois gols contra - de Aït El Haj e Redouani das marroquinas, debutantes em Mundiais. Com o triunfo, a Alemanha lidera o Grupo F, que tem ainda Colômbia e Coreia do Sul, cujo primeiro na Copa será às 23h (horário de Brasília) desta segunda (24) no Sydney Football Stadium.

Atual vice-campeã europeia, a Alemanha mostrou desde os primeiros minutos de confronto, porque é considerada uma das favoritas ao título. Bem postada em campo, precisou de 10 minutos para abrir o placar: Huth cruza pela direita, a goleia Er-Rmichi sai mal, e atacante Popp cabeceia para o fundo da rede. Aos 38 minutos, Popp marcou o segundo dela, novamente de cabeça, sem chances para a goleira Er-Rimich.

Na volta do intervalo, bastaram 21 segundos de bola para as europeias marcarem o terceiro, com Bühl, até agora o gol mais rápido da Copa. Depois, as marroquinas aumentaram a vantagem alemã com dois gols contra seguidos, após escanteios. O primeiro deles, quando Huth mandou a bola na área, a volante Nakkach tentou afastar de cabeça e bola acabou batendo em Ait El Haj que escorou para o fundo da rede. O segundo gol saiu após a goleira Er-Rmichi evitar um gol socando a bola, mas ela foi na cabeça da zagueira Mrabet e tomou novamente o caminho do gol. A lateral Redouani ainda tenta tirar a bola na linha, mas não deu.

O placar já anotava 5 a 0 para a Alemanha. E não parou por aí. Aos 44 minutos, Lattwin chuta ao gol marroquino, a goleira Er-Rmichi ainda espalma mas a bola sobra nos pés de Schüller, que manda certeiro para o fundo do gol, fechando a goleada alemã.