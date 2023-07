Favoritas, seleções dos EUA e Espanha estreiam nesta sexta no Mundial

O segundo dia da Copa Feminina de Futebol tem início a partir das 2h (horário de Brasília) de sexta-feira (21) com o confronto entre Finlândia e Suiça, pelo Grupo A , no Dunedin Stadium, na Nova Zelândia, com capacidade para mais de 30 mil torcedores. A grande expectativa, no entanto, é pela estreia das seleções da Espanha e dos Estados Unidos, consideradas duas das favoritas ao título. As espanholas estrearam em Mundiais apenas em 2015, e na última edição, em 2019, foram eliminadas pelas norte-americanas, que depois conquistariam o tetracampeonato.

A Espanha, da meia-atacante Alexia Putellas, bicampeã do Bola de Ouro (premiação da revista France Football) entra em campo às 4h30 contra a Costa Rica, pelo Grupo C (que tem ainda Japão e Zâmbia). O jogo será no Wellington Regional Stadium, na capital da Nova Zelândia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine