3 dicas para manter o raciocínio lógico no Enem

No dia 28 de julho inicia-se a contagem regressiva de 100 dias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, que será realizado entre os dias 05 e 12 de novembro. E, com a chegada da reta final, muitos estudantes dedicam mais tempo para aprimorar as suas habilidades.

No entanto, um dos grandes desafios que surgem durante os estudos são as questões que exigem raciocínio lógico, pois, com o nervosismo durante as provas, muitos estudantes perdem a concentração exigida para a realização dos exercícios.

Para evitar este problema, Leonardo Cavalcante, professor da UpMat Educacional (empresa que cria conteúdos para melhorar a performance dos estudantes em Matemática e Raciocínio Lógico), lista 3 dicas para manter o raciocínio lógico durante as provas e tirar nota máxima nos vestibulares. Veja!

1. Faça as questões por etapas

De acordo com o professor, é preciso esmiuçar a questão. “O Enem exige antes do estudo de conteúdos prévios, o raciocínio lógico e o uso de habilidades como decomposição e abstração. Isso porque grande parte das questões da prova possuem texto, que muitas vezes também contém ilustrações. Com isso, uma boa dica para os alunos é resolver as questões por partes, circulando o que é primordial e sublinhando os dados que são secundários. Assim é feita uma espécie de filtro, que auxilia no foco e decompõe o problema em etapas, chegando por fim em uma resposta global”, explica.