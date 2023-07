WhatsApp apresenta instabilidade na tarde desta quarta-feira, 19

Usuários do WhatsApp relatam instabilidade no aplicativo na tarde desta quarta-feira, 19. As mensagens não estavam sendo enviadas e nem recebidas, mesmo com o sinal de internet ativo.

Diferentes páginas que monitoram a instabilidade de sites apontam que problemas no aplicativo de mensagens vêm sendo relatados por usuários desde cerca de 16h50min. O problema mais relatado é o envio de mensagens, mas usuários também informaram que tiveram problemas com recebimento de mensagens e login.



A palavra "Whatsapp" está em primeiro lugar nos tópicos em alta no aplicativo Twitter, com mais de 500 mil postagens utilizando o termo.

Às 16h43min, a Meta, que administra o WhatsApp, se posicionou sobre o acontecido. "No momento, estamos enfrentando uma grande interrupção que afeta o recebimento de mensagens e a entrega de mensagens no Whatsapp. Forneceremos outra atualização dentro de 1 hora ou antes, se informações adicionais estiverem disponíveis," disse a empresa.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.