Jovem deve receber R$ 31 mil após erro na chamada de concurso público em SC

Uma mulher de 19 anos irá receber uma indenização no valor de R$ 31 mil, após erro na convocação de um concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O caso aconteceu em Santa Catarina depois de a jovem ficar um ano sem trabalhar devido a falha.

De acordo com o UOL, a candidata foi chamada para o cargo de coordenadora censitária do órgão federal ainda no ano passado e pediu demissão da empresa em que trabalhava na cidade de Criciúma. Pouco antes de começar no novo emprego, a jovem foi informada por um servidor de que ela não poderia assumir o posto, já que o concurso que ela prestou, em 2019, havia perdido a validade.

Sem emprego desde então, a jovem entrou na justiça e conseguiu uma determinação da Justiça Federal para que o IBGE a indenize. O valor é equivalente a um ano de salário do seu antigo trabalho, somados a R$ 10 mil por danos morais. A sentença ainda cabe recurso.

Na decisão, a juíza Ana Lídia Silva Mello Monteiro, da 1ª Vara Federal de Tubarão, afirmou que o erro na convocação foi o ponto de partida para a situação de desemprego da jovem. "Os danos morais sofridos por ela são evidentes e devem ser indenizados. Se o IBGE não tivesse convocado a parte autora, ela não teria pedido demissão do emprego", escreveu a responsável pelo caso.