A brasileira Ingrid Oliveira assegurou a primeira vaga olímpica do Brasil nos saltos ornamentais nos Jogos de Paris 2024, na madrugada desta terça-feira (18), ao se classificar à final da plataforma de 10 metros no Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka (Japão). Na semifinal feminina, a carioca de 27 anos avançou na oitava posição, com 313.90 pontos – apenas 12 das 18 saltadoras desta etapa se classificaram.