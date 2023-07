Inmet prevê chuvas e fortes ventos para o litoral entre Bahia e Ceará

Os maiores acumulados devem ser observados no litoral da Bahia. Áreas costeiras e interior do Ceará também podem receber precipitações

Um comunicado divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que partes da região Nordeste podem ser afetadas por chuvas e ventos intensos entre quinta-feira, 20, e domingo, 23. As áreas que devem ser atingidas se concentram no litoral leste e norte nordestino. No Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os próximos dias serão de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.

A previsão do Inmet é que os ventos possam atingir velocidade superior a 36 quilômetros por hora (km/h) e rajadas que podem superar os 60 km/h — cenário a ser observado durante a manhã e à tarde.

As chuvas são consequência do transporte de umidade do oceano para partes da costa litorânea do Nordeste e do Sudeste — fenômeno este conhecido como Alta Subtropical do Atlântico Sul (Asas). O Inmet aponta que tal quadro deve perdurar até segunda-feira, 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Inmet, a faixa do litoral leste que liga a Bahia ao Rio Grande do Norte e este ao Ceará deve ser afetada pelas chuvas e fortes ventos. As regiões situadas nos interiores dos estados também podem ser atingidas.

O litoral da Bahia, especialmente a região que compreende o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul, deve receber o maior volume de chuvas. Estão previstos acumulados entre 40 milímetros (mm) e 60 mm — ainda podem ser observadas precipitações de 100 mm.