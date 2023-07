Colisão entre ônibus e trem deixa cinco feridos e suspende via férrea no RJ; veja vídeo

De acordo com a concessionária responsável pelos trens do Rio de Janeiro, o ônibus desrespeitou a sinalização em uma passagem de nível

Um ônibus e um trem colidiram durante a madrugada desta terça-feira, 18, no município de Japeri, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A batida aconteceu em uma passagem de nível na estrada Miguel Pereira e deixou cinco feridos.

Segundo informações do portal G1 Rio de Janeiro, quatro dos cinco feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Dois foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e outros dois para o Hospital Municipal São Francisco Xavier. Não foram divulgadas informações sobre a quinta vítima.

O acidente suspendeu as atividades da linha que liga os municípios de Japeri e Paracambi, a qual pertencia o trem envolvido no choque. De acordo com a concessionária responsável pelos trens no Rio, a Supervia, o motorista do ônibus avançou o sinal em uma passagem de nível.

O automóvel, que fazia a linha Engenheiro Pereira-Central do Brasil, estava lotado na hora do impacto. A Transportes Blanco, empresa responsável pelo coletivo, se colocou à disposição para contribuir nas investigações e afirmou já possuir um procedimento interno para averiguar a atitude do condutor.

A Supervia ainda relembra que todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os trens têm preferência em relação aos outros veículos.

Veja o vídeo da colisão: