Veja como o Método 300 pode auxiliar estudantes no processo de aprendizagem

O Método 300 foi desenvolvido por Ricardo Fragelli, um engenheiro mecânico com mestrado em Engenharia Mecânica e Doutorado em Ciências Mecânicas. Ao longo de sua carreira acadêmica, Fragelli se destacou pela criação de técnicas, métodos e metodologias educacionais, sendo reconhecido com diversos prêmios. O Método 300 é resultado dessas pesquisas.

O ponto-chave de seu método é a colaboração entre pares como parte de um processo que visa combater o desânimo causado pelas dificuldades inerentes ao processo ensino-aprendizagem através da criação de uma espécie de papéis sociais em sala de aula, nas figuras de ajudantes e ajudados.

Tal design faz com que estes aprendam a criar estratégias próprias por meio da autorreflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. Um aspecto interessante do método é sua aplicabilidade mesmo em turmas massivas, tendo em vista que já foi aplicado em turmas de até 250 alunos.

O nome ‘Método 300’, segundo o próprio autor, deriva de duas origens diferentes: o contexto original de sua criação, composto por 250 estudantes e 50 colaboradores, e a história dos trezentos soldados espartanos que ganhavam batalhas, baseando-se na premissa de que cada soldado era responsável pela defesa do soldado a seu lado.

Como aplicar o método?

O Método Trezentos se aplica, segundo Fragelli, a basicamente qualquer cenário educativo, mesmo à sala de aula tradicional. Após estabelecer o cenário de aplicação, deve-se determinar como se dará a forma de avaliação (prova escrita ou oral, trabalho, projeto, seminário, autoavaliação etc.). O método se inicia após a primeira avaliação, em que estão estabelecidos os resultados.

Etapa 1 – Criar os grupos

A primeira etapa do método consiste na formação dos grupos de alunos, baseada em uma criteriosa organização a partir da lista de notas da avaliação inicial. Os passos definidos por Fragelli são:

Organizar a lista de notas da maior para menor; Calcular o quantitativo de grupos, compostos normalmente por cinco ou seis alunos. Em caso de turmas menores, pode-se reduzir a quantidade de alunos por grupo; Organizar os alunos nos grupos da seguinte forma: numerar os alunos de 1 até “x”, da maior para a menor nota, de acordo com o número de grupos estipulado. Por exemplo, numerar de 1 até 10, no caso de 10 grupos. Depois, numerar de “x” até 1 (ordem decrescente) os alunos restantes, repetidamente, até atingir todos os alunos; Agrupar os alunos com o mesmo número, ou seja, os de número 1 ficarão em um grupo, os de número 2 em outro e assim por diante, até o último número.

Etapa 2 – Determinar os ajudantes e os ajudados

Deve-se estabelecer uma nota que defina o ponto limite entre quem será ajudante e quem será ajudado. Isso depende da especificidade de cada curso e disciplina, mas pode ser a partir dos critérios da instituição, por exemplo, nota 5,0 (cinco).

Embora todos se ajudem, segundo Fragelli, a denominação ajudante e ajudado é importante para a determinação das atividades do método. Por exemplo, somente ajudados podem fazer nova avaliação após o cumprimento de metas, e os ajudantes elevam suas notas de acordo com a melhora de seus ajudados e de seu envolvimento.

Etapa 3 – Definir metas

A definição de metas e de um prazo para sua execução é necessária para todos os integrantes. Enquanto as metas dependem das especificidades de cada curso e das habilidades e competências dos alunos, individual e coletivamente, os prazos, em geral, são de 7 a 15 dias para cursos presenciais e 20 dias para cursos de Educação a Distância (EaD).

Fragelli considera que as metas devem considerar a integração dos alunos e os conceitos a serem aprendidos e que devem ser trabalhadas individualmente em ambiente extraclasse e em nível colaborativo dentro do grupo. As metas são, portanto, individuais tanto para os ajudantes como para os ajudados. Aqui ressalta-se o aspecto metacognitivo de aprender a aprender, em que o aluno definirá qual a melhor forma para si próprio.

Oferecendo suporte e desafios

Ao mesmo tempo em que se pode oferecer para os ajudados a possibilidade de resolução das questões de prova (em especial as que foram erradas) ou de questões formuladas pelos ajudantes, é possível oferecer aos ajudantes questões adicionais e desafios. Também são utilizadas reuniões de duas horas de duração em que os alunos interagem com base em suas metas individuais, e Fragelli também recomenda, para os estudantes mais maduros, uma criação de um roteiro que explicite os encontros e defina fases e processos.

Etapa 4 – Realizar nova avaliação

Após o prazo definido, será realizada nova avaliação somente com os ajudados, para determinar o cumprimento das metas. O conteúdo e o grau de complexidade serão os mesmos da avaliação anterior. Os ajudantes farão uma autoavaliação, baseada na escala de Likert, em outro espaço, e sua nota será reavaliada conforme esses dados.