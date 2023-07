Menino de nove anos morre após ser atropelado por motorista bêbado no Paraná

Wesley Cardoso de Souza, 9, morreu durante a tarde do último domingo, 16, vítima de uma parada cardiorrespiratória, em hospital de Curitiba, capital do Paraná. O garoto enfrentava um politraumatismo após ele e outros quatro membros da família serem atropelados por um motorista alcoolizado na localidade de Fazenda do Rio Grande.

Segundo informações do portal G1 Paraná, a morte do menino foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e por familiares da vítima. Wesley foi socorrido na noite de sábado, 15, com ferimentos graves na cabeça e no corpo.

As outras quatro vítimas do acidente também foram hospitalizadas. A irmã mais nova, de apenas um ano e seis meses, já teve alta, enquanto uma outra criança, de oito anos, segue internada, mas passa bem. O padrasto foi levado para o Hospital Cajuru e não teve o estado de saúde divulgado, assim como a mãe de Wesley.

Condutor estava alcoolizado

Mesmo após o acidente, o motorista do veículo realizou teste do bafômetro no local, onde foi atestado o consumo de álcool. Ele foi encaminhado para a Unidade Hospitalar onde está intubado.

Após receber alta, ele será levado para depor na Polícia Civil (PC) onde irá responder pelo crime de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, e pelo delito de lesão corporal.