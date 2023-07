Idosa morre sem atendimento após médica ser agredida no RJ

Uma mulher de 82 anos morreu durante a madrugada do último domingo, 16, depois de não ser socorrida em um hospital do município de Irajá, no Rio de Janeiro. A morte se deu após a médica que prestava atendimento na unidade ser agredida por um homem que se recusou a esperar para ser atendido.

Segundo informações do Uol, o agressor foi até o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, acompanhado de sua filha, em busca de atendimento após sofrer um corte no dedo. Devido a baixa gravidade do ferimento, o homem foi orientado a esperar, ou buscar outra emergência, pois haviam casos mais graves na unidade que seriam atendidos primeiro.

Revoltado com a resposta, o agressor alegou que estava armado, invadiu a sala de atendimento e deu um soco na boca da médica. A profissional precisou receber pontos de sutura e não pôde atender a idosa, que morreu vítima de uma parada cardiorespiratória, meia hora depois da cena de violência.

A filha do agressor também se exaltou com a resposta do hospital e depredou a sala de espera, quebrando portas, janelas e cadeiras do equipamento. Ambos foram presos por homicídio doloso com dolo eventual, caracterizado quando se assume o risco de matar.

O pai também foi autuado pelo delito de lesão corporal e a investigação segue a cargo do 27° DP Vicente de Carvalho, no Rio. Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro esclareceu que os pacientes são atendidos por grau de prioridade nas emergências e que casos de menor gravidade, como o do agressor, são atendidos posteriormente ou encaminhados para outra unidade.