Maracanã é palco neste domingo do sexto clássico Fla-Flu da temporada

A tarde deste domingo será de clássico Fla-Flu no Maracanã pela sexta vez na temporada 2023, e a primeira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mandante da partida, o Tricolor é o quinto colocado e busca mais três pontos para se aproximar do topo da tabela. Já o arquirrival rubro-negro, segundo colocado com dois pontos a mais que o Flu, quer diminuir a ampla vantagem para o líder Botafogo, 13 pontos à frente. O embate às 16h (horário de Brasília), válido pela 15ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo, e plantão de notícias com Rodrigo Campos.

Será o primeiro encontro dos clubes, após a eliminação do Tricolor pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil (2 a 0) no placar agregado. No entanto, foi o time das Laranjeiras que levou a melhor sobre o Rubro-Negro ao conquistar o título estadual em abril. as equipes duelaram na primeira fase (vitória do Flu por 2 a 1) e em jogos de ida (2 a 0 para o Fla) e volta da final (4 a 1 para o Flu).

