Ingressos para a Expo Favela Innovation Rio já estão a venda

Pela primeira vez, a Expo Favela Innovation - feira de empreendedorismo que estabelece conexões entre favela e asfalto - chega ao Rio de Janeiro em julho. A venda de ingressos já foi iniciada. O evento é uma iniciativa da Favela Holding, sendo produzido pela InFavela em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa).

A primeira edição no Rio será de 29 a 31 deste mês, na Cidades das Artes. Os preços são ofertados por dia. O ingresso favela custa R$ 15 e R$ 7,50 a meia, enquanto o classificado como do asfalto é vendido por R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. A diferença é a maneira como o visitante se reconhece. Menores de 14 anos e maiores de 65 anos não pagam. As entradas já podem ser adquiridas através do site.

Segundo o diretor-executivo da Favela Holding e idealizador do evento, Celso Athayde, a Expo Favela Innovation nasceu com o propósito de mostrar as potências das favelas do Brasil, oferecendo um espaço de inclusão e empoderamento. “Ninguém vai ser identificado pelo ingresso que comprou, essa questão fica pela consciência de cada um”, argumenta.

Conversas e shows

A programação é variada e inclui exposições, palestras, rodas de conversas e shows. Nomes conhecidos do público - Serjão Loroza, Paula Lima, Hélio de La Penã, Flávia Oliveira, Regina Casé, Samantha Almeida, Kondzila e MV Bill - marcarão presença no evento.

A feira cresceu e agora será́ realizada em todo território nacional, com edições no Amapá, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Rondônia e Sergipe, além da edição no Rio e da grande final nacional, em dezembro, em São Paulo. O estado também recebeu sua edição regional em março deste ano (imagem de destaque).

Toda a programação e informações sobre o evento estão no site.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara