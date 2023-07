Funcionária morre atropelada por caminhão-tanque em pátio do aeroporto de Congonhas

Enisete Fátima Gabriel trabalhava há 21 anos como chefe do setor de limpezas da Swissport International Ltd., empresa prestadora de serviços aeroportuários

Uma funcionária da área da limpeza, identificada como Enisete Fátima Gabriel, morreu atropelada por um caminhão-tanque no pátio do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nessa quinta-feira, 13. A vítima chegou a ser socorrida no mesmo momento, mas morreu um dia depois de ser atendida no hospital.



Enisete Fátima trabalhou durante 21 anos para a Swissport International Ltd., empresa prestadora de serviços aeroportuários no Brasil e outros países. Ela era a líder do setor de limpeza.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Saboya, onde passou por cirurgia, entretanto, na sexta-feira, 14, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O POVO apurou que Enisete morreu aos 54 anos, era solteira e não deixou filhos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao g1 São Paulo, ela foi atingida pelo caminhão-tanque de outra empresa terceirizada que presta serviços no abastecimento de aeronaves e carregava combustível em uma área restrita do aeroporto.

Ainda de acordo com o órgão, policiais civis foram acionados pelo Centro de Operações de Emergência (COE) para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, verificaram que o motorista do caminhão, de 56 anos, parou o veículo e socorreu a vítima após o atropelamento.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Congonhas (Deatur). A Polícia solicitou o relatório das imagens do aeroporto para apuração.

Em nota, a Swissport lamentou o acidente e disse que está cooperando com a investigação, além de afirmar que está prestando assistência aos familiares próximos.



"É com grande pesar que confirmamos um acidente de trabalho fatal envolvendo um funcionário da Swissport e um veículo de terceiros no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Brasil. Nossos pensamentos e condolências vão para a família e os entes queridos afetados por esse trágico incidente. Estamos cooperando totalmente com as autoridades locais em sua investigação e garantindo que todo o apoio necessário seja fornecido aos envolvidos. A segurança e o bem-estar de nossos funcionários continuam sendo nossa maior prioridade, e continuamos a tomar todas as medidas para evitar tais acidentes."



O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço Auxiliares de Transportes Aéreos (Sinteata) também lamentou a morte pelas redes sociais.

"É com profunda consternação que tomamos conhecimento do falecimento da companheira Enisete de Fátima Gabriel, líder de limpeza no aeroporto de Congonhas, ocorrido nesta sexta-feira, 14 de julho de 2023. Neste momento de grande dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências e nos colocamos à disposição dos familiares e amigos, nos unindo em oração para que sua passagem possa ser compreendida com a infinita bondade e misericórdia de Deus", escreveu o Sinteata, via Facebook.