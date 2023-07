41 pessoas são resgatadas de veleiro após inundação no ES

A escuna inundou e ficou à deriva em Guarapari, Espírito Santo; os tripulantes foram resgatados no sábado pela Capitania dos Portos sem nenhum ferimento; confira

Uma embarcação com 41 passageiros sofreu uma inundação e ficou à deriva na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, nesse sábado, 15. Os tripulantes foram resgatados pela Capitania dos Portos sem nenhum ferimento.

É possível ver em vídeos que circulam pelas redes sociais pode ser vista parte da escuna tombada, além da correnteza levando a embarcação para o lado e ficando à deriva.

Espírito Santo: causas desconhecidas



Até o momento, as causas são desconhecidas e serão investigadas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

A Marinha não identificou nenhum vazamento de óleo na embarcação ou qualquer resquício de poluição hídrica.

