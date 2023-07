Vendedor é indenizado em R$ 10 mil após ser comparado a Nhonho e outros personagens

Os chefes do funcionário tinham um grupo de mensagens que era usado para dirigir ofensas. O caso foi registrado em Salvador e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5)

Um vendedor da Unilever Brasil Ltda, que trabalhava em Salvador, na Bahia, será indenizado em R$ 10 mil por danos morais. Ele era constantemente exposto a situações humilhantes e comparado ao “Nhonho”, personagem do programa humorístico "Chaves", pelos superiores da empresa. A decisão, tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), foi divulgada nesta quinta-feira, 13.

De acordo com o TRT-5, os chefes do funcionário tinham um grupo de mensagens que era usado para lhe ofender e, além disso, realizavam reuniões para expor os funcionários que não cumprissem as metas.

Nessas reuniões, o funcionário afirmou que era chamado para a frente da sala “para que todos vissem o vendedor que está na 'Recuperação'”.

No grupo de mensagens, ele era comparado com personagens como “Tiazinha” e “Baby”, do seriado infantil “Família Dinossauro”, e “Nhonho, de “Chaves”.

Uma testemunha, ouvida no processo, confirmou as alegações de cobranças excessivas e uso de expressões constrangedoras na frente de todos, além da existência do grupo de mensagens que associava o vendedor com os personagens citados.

Em nota, cedida ao portal UOL, a Unilever afirmou que segue uma cultura corporativa baseada no respeito. "A companhia reitera seu comprometimento em valorizar e incentivar um ambiente de trabalho saudável, adotando políticas que não toleram quaisquer violações de desrespeito".