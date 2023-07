Trem turístico com quase mil passageiros fica preso por dez horas no Paraná

Um trem turístico com 943 passageiros ficou preso por cerca de dez horas, nessa quinta-feira, 13, em Serra do Mar, no Paraná.

O veículo estava a poucos quilômetro de chegar no destino final, no município de Morretes, às 11 horas, quando precisou parar devido à presença de galhos e árvores nos trilhos do trecho. Nos últimos dias, a região Sul está sendo atingida pela passagem de um ciclone extratropical, que resultou em chuvas intensas e fortes ventos.

Devido às consequências do fenômeno, uma operação para limpar o trecho foi realizada e os passageiros precisaram esperar no interior do veículo por dez horas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os viajantes reclamaram da demora e afirmaram que crianças e idosos ficaram com fome e sede.

Por nota, a empresa Serra Verde Express informou que o trem chegou à estação da cidade às 21 horas e afirmou que ofereceu assistência aos passageiros. Ainda de acordo com a companhia, essa foi a primeira vez, em 26 anos de operação, “que um incidente meteorológico causou uma paralisação tão longa”.

“Apesar dos desafios enfrentados, a Serra Verde Express mobilizou uma estrutura especial para garantir o conforto e atendimento aos passageiros. Além de alimentação e orientação, temos uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros e dispusemos ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto”, apontou a empresa em nota publicada nas redes sociais.

A Serra Verde Express também apontou que outro trem que sairia da Serra do Mar paranaense nesta sexta-feira, 14, e realizaria o mesmo percurso foi cancelado por conta da situação climática.