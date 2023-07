Saul Klein é condenado a pagar R$ 30 milhões por manter jovens em condições análogas à escravidão

Filho do fundador das Casas Bahia, o empresário paulistano Saul Klein foi condenado, nesta sexta-feira, 14, ao pagamento de R$ 30 milhões por ter aliciado jovens e os submetido a condições de trabalho análogas à escravidão. A decisão foi proferida pela Justiça do Trabalho, que acatou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Investigações tocadas pelo MPT apontam que Saul Klein realizava a cooptação de jovens de 16 a 21, inseridos em contextos de vulnerabilidade social e econômica, prometendo-os trabalho como modelos. Após serem cooptados, os adolescentes eram levados a um endereço ligado ao empresário, onde eram obrigados a manter relações sexuais com ele sob vigilância armada — um ginecologista constatou que alguns jovens estavam contaminados por doenças sexualmente transmissíveis.

A determinação do Tribunal de Justiça afirma ser comprovado que o réu mantinha pessoas em condições análogas à escravidão – que eram contratadas para realizarem trabalhos sexuais em favor do empresário. O Judiciário ainda aponta que Klein usou de seu poderio econômico e de sua influência para ferir aspectos íntimos da dignidade humana.

A condenação do empresário se transformou na maior do país por tráfico de pessoas. A indenização de R$ 30 milhões vai ser revertida para três instituições sem fins lucrativos.