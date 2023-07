Criança cobre morador de rua com coberta para protegê-lo do frio no MS

Uma criança foi flagrada realizando um ato de empatia com um morador de rua. O caso aconteceu na cidade de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Na ocasião, um garoto foi filmado no momento em que cobria com um cobertor uma pessoa em situação de rua, para protegê-la do frio. O registro ganhou repercussão nas redes sociais.

Confira:

O menino foi identificado como Pietro Leandro, de 11 anos. Ao portal G1, a mãe do garoto, Sabrina de Souza, comentou que tinham acabado de sair de um culto religioso, quando o filho avistou o homem deitado em um banco próximo a uma das praças de Ribas do Rio Pardo.

"Saímos da igreja e fomos comer um lanche na praça aqui da cidade. Meu filho viu o morador de rua e como estava ficando frio, o Pietro comentou que tinha uma coberta no bebê conforto que estava no carro", relembrou Sabrina.

A mãe, por sua vez, autorizou que o filho fosse ao carro e pegasse a coberta. Pietro então foi em direção ao homem deitado e o cobriu.

Como estavam em uma praça movimentada da cidade, Sabrina conta que diversas pessoas observaram a cena e começaram a gravar. "Alguma pessoa que estava na praça gravou e postou nas redes sociais. Não foi nada planejado, tudo do coração. Algumas pessoas estavam passando no local e gravaram. Temos que dar para as pessoas aquilo que temos, o bem", conta a mãe de Pietro.

A mãe do garoto afirma que a atitude foi despretensiosa e não esperava que um dos registros ganhasse tamanha repercussão.

O vídeo foi feito pelo barbeiro Matheus Garcia da Silva, conhecido como Pecel, em Ribas do Rio Pardo. "Eu não conheço eles. A família estava comendo no trailer da minha sogra". Na postagem nas redes sociais, Pecel comentou: "Ainda existe muito amor ao próximo".