Ciclone que atinge Sul do Brasil avança para Sudeste e Centro-Oeste; confira registros

Ventos na região Sul chegaram a 140 km/h. Efeitos do ciclone já podem ser sentidos no Sudeste e devem avançar para Centro-Oeste

Após atingir a região Sul do país, as fortes chuvas e ventos causados por um ciclone extratropical devem avançar para a região Sudeste. Nessa quarta-feira, 12, o Rio Grande do Sul e as serras gaúcha e catarinense foram reportadas como os locais mais atingidos pelo fenômeno. Nesta quinta-feira, 13, os efeitos do ciclone devem alcançar São Paulo, Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais.

No Rio Grande do Sul um idoso morreu após a queda de uma árvore, no município de Rio Grande. A Defesa Civil informou que as rajadas de vento chegaram a 140 km/h em algumas regiões do estado. Até a tarde de ontem, 11 cidades do estado gaúcho registraram a ocorrência de granizo.

No Paraná, cerca de 700 mil pessoas tiveram, em algum momento, o fornecimento de energia interrompido. Já em Santa Catarina, a Defesa Civil informou que, entre a noite de quarta-feira e manhã desta quinta, casas foram destelhadas e árvores arrancadas. Até o momento não há informações sobre feridos.

Confira registros dos estragos no Sul CURITIBA/PR 13/07/2023 - Temporal causa estragos no Paraná na noite de ontem 12/07. Queda de árvore atingiu dois veículos na avenida Iguaçú em Curitiba/PR - Fotos: Giuliano Gomes/PR Press Crédito: Giuliano Gomes

No município de Santo Antônio da Patrulha, interior do Rio Grande do Sul, internautas relataram que a força do vento arrastou estrutura de um pavilhão.

Já na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, um homem que estava em moto chegou a ser arrastado pela ventania.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o ciclone está associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País, podendo chegar ao Centro-Oeste e até o sul da região amazônica. “Com o avanço da frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País a partir de quarta-feira, 12”, disse o Inmet.



No Nordeste, o ar seco ainda predomina, mas a passagem da frente fria pode formar nuvens carregadas em parte do Norte do Brasil.