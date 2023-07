Seleção feminina encara China, em último teste antes da Copa do Mundo

"É importante pra gente poder avaliar também como que está a nossa parte tática, como a equipe está evoluindo e o que vamos precisar melhorar até a estreia no Mundial. Vai ser mais importante em questão de ajuste para a nossa estreia na Copa do Mundo", afirmou a goleira Léticia Izidoro, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que começou na seleção sub-17 e vai para seu terceiro Mundial profissional, o primeiro como titular. "Mesmo sendo uma seleção que a gente não enfrente na primeira fase da Copa do Mundo, vai gerar um certo desconforto e uma dificuldade. Vamos ver o que realmente está pronto para o Mundial e o que precisamos melhorar. Acho que é boa essa mistura de escolas porque, assim, chegamos preparadas para tudo que possa acontecer no Mundial e não ter nenhum imprevisto", concluiu Letícia.

O último confronto entre Brasil e China ocorreu na primeira rodada da Olimpíada de Tóquio (Japão), quando a seleção levou a melhor, por 5 a 0, com dois gols de Marta e os demais marcados por Bia Zaneratto, Debinha e Andressa Alves.

O Mundial começa em 20 de julho (quinta-feira), às 4h (horário de Brasília). A seleção fará sua estreia quatro dias depois – uma segunda-feira – às 8h, contra o Panamá, na cidade de Adelaide, em jogo pelo grupo E. As demais partidas da primeira fase do Mundial serão contra a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália), e contra a Jamaica em 2 de agosto.