Em Goiás, população passa por susto após alarme indevido de risco de rompimento em barragem

O alarme falso causou transtornos na cidade localizada no norte da cidade de Goiás

Moradores do município de Crixás, no norte de Goiás, passaram por um susto na manhã desta segunda-feira, 10, após um alarme de risco de rompimento da barragem Serra Grande.

Ao portal G1, um morador da região que preferiu manter sua identidade em sigilo, disse que a população correu em busca do ponto de encontro seguro logo após ouvirem o barulho da sirene.

“Tiveram acidentes nas ruas por conta do desespero, teve gente passando mal no ponto de encontro, mas agora deu uma tranquilizada”, relatou o morador.

No site da empresa, consta um documento denominado “Declaração de Condição de Estabilidade” desta barragem referente ao primeiro semestre de 2023. A declaração foi assinada em 29 de março e declara que a última inspeção aconteceu em 17 de janeiro deste ano.

De acordo com a inspeção, o dano potencial da barragem é alto com categoria de risco baixa. A descrição dela diz que ela possui 87 metros de altura e 1,12 km de comprimento.

O que diz a empresa

Procurada pelo O POVO, a mineradora Anglogold Ashanti declarou em nota que o alarme foi disparado indevidamente e que a barragem está segura e estável. Veja:

Informamos que, nesta segunda-feira, 10 de julho, próximo às 10h, houve o acionamento indevido das sirenes do sistema de comunicação de emergência da barragem Serra Grande, localizada em Crixás (GO).

Lamentamos pelo acionamento equivocado do sistema de emergência e pedimos desculpas aos moradores de Crixás. Ressaltamos que a barragem está segura e estável.

A empresa já entrou em contato com as lideranças comunitárias e os órgãos públicos competentes para comunicar o ocorrido. Esta é a primeira vez nas operações Serra Grande que a sirene é acionada indevidamente. Estamos apurando os motivos do ocorrido.

Desde setembro de 2021, a Serra Grande implementou 100% de deposição de rejeito a seco na unidade e, portanto, desde então, não envia mais rejeito em polpa para a barragem.

Em caso de dúvidas, a comunidade pode entrar em contato com nosso canal de relacionamento: 0800 72 71 500