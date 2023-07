Brasil ganha pela primeira vez na história o prêmio de arquitetura Leão de Ouro

O Pavilhão do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza ganhou, pela primeira vez na história, o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional. Premiação ocorreu em maio deste ano e consagrou como ganhador o projeto Terra – dos curadores brasileiros Gabriela de Matos e Paulo Tavares.

Para que a exposição fosse realizada, todo o pavilhão do Brasil foi aterrado. De acordo com o arquiteto Paulo Tavares, um dos responsáveis pelo projeto, ação tinha dentre as propostas levar o público "a pisar na terra e a senti-la", gerando assim a sensação de pertencimento das pessoas em relação ao planeta.

O aterramento também buscava colocar o público em contato direto com a tradição dos terreiros de candomblé e dos povos indígenas e quilombolas, mostrando a perspectiva de uma arquitetura ancestral.

"Nós reconhecemos esses territórios (indígenas e quilombolas) também como forma de vanguarda da relação (...) com a terra (...). É do conhecimento global e da comunidade científica que a preservação desses territórios está ligada ao futuro do planeta", diz Paulo ao O POVO.

O prêmio foi comemorado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, nas redes sociais. "É DO BRASIL! Pela primeira vez na história, o Pavilhão do Brasil ganhou o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza! Parabéns à exposição “Terra”, que traz nossas origens com tanta força e poesia, e aos arquitetos e curadores Gabriela de Matos e Paulo Tavares", escreveu a representante da pasta no Twitter.



Reparação e restituição

Na ocasião, o júri responsável por escolher o projeto vencedor do prêmio afirmou que a distinção foi dada ao Brasil "por uma exposição de pesquisa e intervenção arquitetônica que centraliza as filosofias e imaginários da população indígena e negra na procura de modos de reparação".

A exposição remete à construção dos espaços brasileiros. Nela, a terra é vista não apenas como algo sensorial, mas como um patrimônio. É uma visão do passado e, ao mesmo tempo, do futuro.

De acordo com o arquiteto Paulo Tavares, o prêmio é simbólico por ocorrer no momento em que o Brasil passa por uma "reparação" principalmente na área da cultura, que foi "atacada" e desvalorizada no último Governo. "Estamos muito contentes com essa premiação. É um reconhecimento", frisa o arquiteto.