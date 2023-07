Chuvas em Alagoas: prefeitura de Maceió traça estratégias para amenizar impactos

Em decorrência das fortes chuvas que atingem Alagoas desde a noite dessa sexta-feira, 7, o município de Maceió adotou estratégias de atendimento de urgência para a população afetada.

O foco do município é garantir a segurança e acolhimento da população que mora em áreas de risco e que precisarem deixar suas casas.



De acordo com o município de Maceió, é importante que as famílias afetadas acionem a Defesa Civil, no 199, para receberem os atendimentos necessários.

Após o contato da família, a Defesa Civil fará o registro da ocorrência e a equipe da Diretoria Operacional irá até a residência dessas pessoas para verificar a situação e encaminhá-las aos serviços da Assistência Social.



Acolhimento aos moradores



Para receber pessoas desalojadas, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) disponibilizou o abrigo de Jaraguá, com 100 vagas, e já iniciou o processo de aquisição de kits de higiene pessoal, limpeza e outros materiais.



Os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) e o Restaurante Popular estão aptos para atender demandas relacionadas à chuva. E as equipes da pasta farão buscas ativas nas regiões de risco para identificar famílias que precisem ser realojadas.



A Secretaria de Educação começou a identificar escolas que poderão servir como abrigos e a realizar a preparação desses locais para receber famílias, com o reforço de equipes e insumos.



Até o momento, há famílias acolhidas no abrigo de Jaraguá e na escola Antídio Vieira, no Trapiche, ambos estruturados com colchões, alimentação, carros-pipa, equipes de saúde e assistência social e de segurança.



Atendimentos de saúde



A Secretaria de Saúde disponibilizou equipes e medicamentos para atendimento das pessoas desalojadas e alinha com unidades de saúde e hospitais a disponibilidade de vagas para casos em que a população necessite de encaminhamento.



Transporte e Infraestrutura



A Autarquia de Limpeza Urbana está responsável por auxiliar na remoção das famílias com o transporte de bens para as escolas que servirem de abrigo e também deverá realizar a higienização desses espaços. A equipe de supressão de árvores da pasta está em alerta para as demandas.



A Secretaria de Infraestrutura está responsável por intensificar a limpeza de galerias e as ações nas encostas. E a Secretaria de Segurança Comunitária está direcionada a ajudar no recolhimento e transporte de móveis e objetos das famílias desalojadas, além de apoiar as operações das demais pastas.