Bia Haddad vai às oitavas na simples e avança nas duplas de Wimbledon

A tenista brasileira emplacou neste sábado duas vitórias seguidas no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). Na disputa de simples, a número 13 do mundo avançou às oitavas de final ao emplacar um duplo 6/2 sobre a romena Sorana Cirstea (37), após 1h30 de jogo. Foi mais um triunfo na lista de feitos históricos da paulistana de 25 anos neste ano. Hoje Bia encerrou um jejum de 21 anos, desde que o mineiro Andrè Sá se classificou às oitavas na grama londrina. Já entre as mulheres, Bia se aproximou de façanha ainda mais longínqua, protagonizada por Maria Esther Bueno, pentacampeã de Wimbledon:ela foi a última brasileira a avançar às quartas do torneio, em 1976.